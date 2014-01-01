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НВ попытался вывести из тени людей, которые стоят за парадными витринами главных улиц Киева, Одессы и Львова
Кто владеет Крещатиком
Между кем поделена главная улица столицы
Львовский квадрат
Кому принадлежит недвижимость на площади Рынок
Наследники де Рибаса
Кто владеет нежилой недвижимостью на знаменитой одесской улице
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