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Telegram становится реальной альтернативой Facebook. Этот мессенджер позволяет не только общаться с друзьями, но и подписываться на интересные каналы любой тематики.
Мы собираем самые интересные
64 канала в Telegram, на которые стоит подписаться
Hello, konnichiwa. 36 каналов для изучения языков
Прокачай себя. 19 образовательных каналов
Фильмы, путешествия и билеты. 20 Telegram-ботов
Вокруг света. 19 каналов эмигрантов
16 каналов про путешествия
12 каналов про путешествия по Украине
Путеводитель по пабам и анонсы встреч для общения на английском. 15 каналов для киевлян в Telegram
23 авторских Telegram-канала украинцев
10 каналов про здоровый образ жизни
10 каналов о музыке
11 каналов про кино
Контакты:
+38 044 237 08 64
Киев, улица Кирилловская, 86
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